Eleonora Daniele e la figlia Carlotta, auguri dolcissimi a Maria Grazia Cucinotta: foto

Eleonora Daniele e la figlia Carlotta regalano auguri dolcissimi a Maria Grazia Cucinotta per il suo compleanno. La conduttrice condivide sul social una rara e tenerissima foto con l’attrice e la sua bambina, nata il 25 maggio 2020. La 44enne dedica parole importanti all’artista e produttrice che il 27 luglio ha compiuto 53 anni.

La padovana e la messinese sono legate da un legame profondo e duraturo. Eleonora Daniele non dimentica di esprimere quel che pensa della mora in una ricorrenza tanto speciale. “Auguri alla mia straordinaria amica Maria Grazia Cucinotta”, scrive la presentatrice Rai. Lo scatto la ritrae con la figlia Carlotta e con l’attrice al suo fianco.

“Ti ho conosciuta qualche anno fa nella splendida isola di Vulcano, e sono rimasta colpita dalla tua straordinaria umanità, dolcezza, umiltà, accompagnate da una forte e solare personalità - continua la Daniele - Sei sempre vicina ai più deboli e non ti tiri mai indietro nelle battaglie da fare per i più bisognosi”.

“Sono stata fortunata ad averti incontrata e poter condividere con te tanti momenti belli della vita. Sei una persona speciale, sempre in difesa dei diritti delle donne. Ho tanta stima e tanto affetto per te e per l’esempio che sei. Buon compleanno tesoro mio”, conclude la bionda. Il suo pensiero rende felice la festeggiata. “Grazie di cuore, perché tu sei il cuore”, commenta la Cucinotta felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2021.