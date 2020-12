Eleonora Daniele, rara foto con la figlia Carlotta che ora ha 7 mesi

Eleonora Daniele condivide con i fan sul social una rara foto con la figlia Carlotta che il 25 dicembre scorso ha compiuto 7 mesi. Il primo Natale con la bambina ha avuto un sapore davvero speciale, nonostante tutte le restrizioni dovute al Covid.

La conduttrice 44enne con Carlotta accanto si sente appagata e al settimo cielo. La bimba, nata il 25 maggio scorso, ha riempito totalmente le vite della bionda e del marito Giulio Tassoni, con cui è andata a nozze il 14 settembre 2019 dopo un lunghissimo fidanzamento. “La gioia di mia figlia illumina il Natale”, ha raccontato Eleonora Daniele a Diva e Donna parlando delle prime festività da mamma.

VIDEO

Eleonora stringe a sé la figlia. La piccola è sognante: ha la testolina appoggiata alla spalla della mamma, indossa un abito bianco, la Daniele ha un’espressione dolcissima nel tenerla vicina. “Il suo primo Natale”, scrive la presentatrice Rai. Ha tutto quel che poteva sognare. “L’ho desiderata tanto ed è arrivata quando non pensavo più di poterla avere” , ha rivelato recentemente a NuovoTv. E’ per questo che, nonostante la bionda sia una vera stakanovista, sempre in onda con Storie Italiane, trova sempre il tempo per la sua piccola, con cui si prepara a salutare il nuovo anno, sperando che sia bello e diverso, un 2021 in cui Carlotta possa finalmente stare all’aperto in tutta sicurezza accanto ai suoi genitori e assaporare la vita nella sua piena normalità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2020.