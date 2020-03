Eleonora Daniele incinta continua a stare in tv, nonostante il pericolo incombente del Coronavirus. All’Avvenire la conduttrice 43enne, in dolce attesa della sua prima figlia che chiamerà Carlotta, spiega le sue ragioni: “Ecco perché continuo a lavorare”.

In piena emergenza sanitaria Eleonora Daniele continua ad andare in diretta ogni giorno con “Storie Italiane”, in onda su Rai Uno. Non ha problemi in gravidanza e la paura non la ferma. “Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro, è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita”, sottolinea la presentatrice.

Poi la Daniele aggiunge: “Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico“. Ecco perché continua a lavorare senza sosta.

Eleonora Daniele però è preoccupata per la sua famiglia che vive in Veneto, una delle regioni più colpite dal Covid-19. “Sorridere alla vita e al pubblico è un altro dovere di chi va in video, specie adesso. Non nascondo che sono preoccupata, mia madre è a Padova e il Veneto, la mia terra, è la seconda regione più colpita dal Coronavirus. Mia sorella lavora lì, in ospedale, ed è in prima linea come tanti medici che stanno facendo di tutto per salvare le tante persone che vengono ricoverate”, svela.

La bionda, che lo scorso settembre ha sposato Giulio Tassoni, continuerà a essere al timone di “Storie Italiane” fino al 29 maggio, poi inizierà la maternità: il parto è previsto per il prossimo giugno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2020.