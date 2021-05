Eleonora Daniele: 'Mi piacerebbe avere un altro figlio, ne parlo con Giulio, ma...'

Eleonora Daniele racconta di quanto la maternità l’abbia cambiata, in meglio ovviamente. A Diva e Donna la conduttrice 44enne confida anche: “Mi piacerebbe avere un altro figlio”. Ne parla con il marito Giulio Tassoni, con cui è andata all’altare il 14 settembre 2019 dopo un lungo fidanzamento.

La figlia Carlotta sta per compiere un anno, è nata il 25 maggio scorso. “L’anno più bello della mia vita. Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza”, dice la Daniele. “Mi sono scoperta in gamba, veloce nell'apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”, aggiunge entusiasta.

E’ catturata dalla piccola e sottolinea: “Ho cercato di essere una madre presente. Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo”.

Il marito le ha dato una grande mano: “E’ stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. la prendeva in braccio e calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”.

Ha allattato la bimba per 4 mesi, quando ha smesso, la figlia lo ha accettato serenamente, come se capisse. “E’ una bambina molto socievole, sarà una donna forte”, dice Eleonora Daniele.

La presentatrice sta studiando da psicologa, prendere la seconda laurea è un’esigenza: vuole esercitare la professione, le piacerebbe molto. Eleonora sta anche scrivendo un libro, che sarà edito da Mondadori, sul fratello morto, Luigi: “Una testimonianza in prima persona sull’autismo". In tv con Storie italiane, è molto impegnata, ma un’altra cicogna non le dispiacerebbe. “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale”, rivela, non chiarendo fino in fondo se ci proverà o se lo considera ‘troppo tardi’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2021.