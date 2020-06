Eleonora Daniele, prima foto social con la figlia Carlotta per festeggiare il complimese

Eleonora Daniele condivide con i fan la prima foto social con la figlia Carlotta Pia per festeggiare il complimese della sua bambina, venuta al mondo lo scorso 25 maggio, per la felicità della conduttrice di “Storie Italiane” e del marito Giulio Tassoni.

La bionda 43enne si sta godendo la gioia della maternità. Alla sua bambina dedica un post pieno di parole dolcissime. “Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20:03 del 25 Maggio - scrive Eleonora nella sua dedica - Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito. Buon complimese, amore grande"

Nello scatto pubblicato sul profilo Instagram la Daniele tiene amorevolmente tra le sue braccia la piccola e la guarda con occhi da mamma innamorata.

Eleonora Daniele ha avuto un parto complicato, Carlotta è nata in anticipo rispetto il previsto ed è stato necessario il cesareo, dato che la bimba si era posizionata ‘storta’, come ha raccontato lei stessa a “Domenica In” ospite di Mara Venier.

“E’ successo tutto molto velocemente, sono andata in clinica, le acque non si erano rotte, Carlotta si era messa storia, aveva poggiato la testina dalla parte destra, e il ginecologo mi ha detto che sarebbe stata meglio farla nascere, alle 18 abbia preso questa decisione”, ha svelato. Per fortuna tutto è andato splendidamente e ora Carlotta, di secondo nome Pia perché nata il giorno dell’anniversario della nascita di Padre Pio, cresce a vista d’occhio e si lascia coccolare da mamma e papà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/6/2020.