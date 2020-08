Eleonora Daniele ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma. La conduttrice ha compiuto 44 anni accanto al suo amore più grande, la figlia Carlotta, nata lo scorso 25 maggio. ''A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera'' aveva confessato tempo fa a Vanity Fair.

La conduttrice si è presa una pausa dalla tv per godersi la maternità. Lei e il marito Giulio Tassoni si sono sposati nel settembre 2019, a Roma, dopo 16 anni di fidanzamento. Poi la gioia più grande, l'arrivo della piccola Carlotta che ha stravolto la loro vita. Eleonora è felice, ma non pensa ad allargare ulteriormente la famiglia come ha confessato sempre a Vanity Fair. ''Ora non ci penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti. Però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate''.

A settembre la Daniele tornerà in onda su Rai Uno: ''Voglio, però, continuare ad allattare. Mi organizzerò''.

Scritto da: La Redazione il 21/8/2020.