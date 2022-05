Eleonora Daniele, rara apparizione mondana a Roma: foto

Eleonora Daniele si regala una rara apparizione mondana. Riservata, gelosa del suo privato con il marito Giulio Tassoni e la figlia Carlotta, che il 25 maggio prossimo spegnerà due candeline, la conduttrice 45enne non buca, però, l’importante appuntamento a Roma al Foro Italico con Tennis & Friends.

Look colorato e casual chic, la Daniele posa da sola o in compagnia di altri ospiti vip, come Neri Marcorè e Beppe Fiorello. Prima, però, modera con la solita professionalità che da anni la contraddistingue al timone di Storie Italiane su Rai Uno la tavola rotonda dedicata a sport e salute.

Eleonora sottolinea l’importanza delle cure preventive per il benessere delle persone davanti ai presenti. I fotografi la reclamano e lei si lascia immortalare, sorridente e in forma. Negli anni è diventata una delle presentatrici di punta della tv di Stato: partita dal Grande Fratello nel 2001, è riuscita a farsi strada e a diventare popolarissima. I telespettatori la amano e lo share la ripaga.

Eleonora Daniele è una donna appagata anche nel suo quotidiano: a renderla ‘diversa’ è stata la figlia. “Mi ha resa più donna, mi ha fatto diventare più bella, in senso lato, intendo. La bellezza è la proiezione di ciò che senti dentro, è una luminosità che si percepisce allo sguardo e che arriva dallo spirito. Lei ha sprigionato tutto questo. E poi è riuscita a cambiare la mia concezione del tempo, ad annullare qualsiasi forma di egoismo”, ha confessato di recente a Gente parlando dell’adorata Carlotta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.