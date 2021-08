Eleonora Daniele: 'Ringiovanita dopo la nascita di mia figlia, sto meglio che a 30 anni'

Eleonora Daniele si sente una vera mamma sprint, tutto merito della piccola Carlotta, nata il 25 maggio 2020. “Mi sento ringiovanita dopo la nascita di mia figlia, sto meglio che a 30 anni”, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice che dal prossimo 13 settembre tornerà in tv, su Rai Uno, con Storie Italiane.

Ha appena compiuto 45 anni, compiuti lo scorso 20 agosto. La Daniele, però, sembra sempre più giovane. “Sembrano volati, ma è vero che fisicamente non li sento. Più si va avanti più ci si aggrappa alla vita ed essere diventata mamma tardi mi ha dato uno sprint in più: mi sento ringiovanita. E' una cosa psicologica, devi essere forte perché tua figlia è piccola e per starle accanto devi avere l’energia, anche fisica, e volerti bene, curarti, così il tuo corpo reagisce meglio”, spiega al settimanale.

Eleonora, ancora in vacanza all’Argentario, a Porto Ercole, dove rimarrà fino a fine mese, poi rivela: “Stamattina, per esempio, ho giocato per due ore a paddle sotto il sole con mio marito e non mi è pesato minimamente, come invece sarebbe potuto accadere a 30 anni”. La complicità con Giulio Tassoni, sposato nel 2019 dopo 16 anni trascorsi insieme, è sempre altissima.

E’ un’estate stupenda, la seconda con la figlia: “Un anno fa era piccolina e io, avendo fatto il cesareo, non riuscivo bene a muovermi. Invece adesso io sono in forma e lei cammina, corre, mi fa gli scherzi, ride, parla, ti risponde e fa già dei piccoli discorsi da sola. Saluta tutti i bimbi, è molto gioiosa e reattiva. Sono felice perché me la sto godendo”.

Carlotta ha detto la sua prima parola a sette mesi: “Mi ha chiamata ‘mamma’ una mattina, prima che andassi a lavorare. Sono andata via senza parlare. Non ho reagito con le lacrime ma con il silenzio, come faccio di solito quando provo emozioni molto forti. Mi ha trafitta. E’ stato un momento unico”.

Eleonora Daniele è talmente felice che desidera allargare la sua famiglia. Con Tassoni sta provando ad avere un secondo bebè: “Sì, ma la prendo con disinvoltura: se viene bene, se no pazienza. Il desiderio c’è ma i sogni vanno messi a confronto con la realtà. Carlotta è arrivata due anni fa ed ero già un po’ al limite. Prima dei 40 anni non avevo alcun istinto materno. Poi, dopo la scomparsa di mio fratello (nel 2015, ndr), c’è stato uno scatto interiore, mettici poi l’orologio biologico, il matrimonio, tante cose che, per citare il mio programma, hanno fatto la storia…”.

