Eleonora Daniele rivela come ha reagito quando la figlia l’ha chiamata 'mamma’ per la prima volta

Eleonora Daniele ha rivelato qual è stata la sua reazione quando sua figlia Carlotta l’ha chiamata “mamma” per la prima volta in modo chiaro. La conduttrice, che tra pochi giorni sarà nuovamente al timone di ‘Storie Italiane’ su Rai2, ha avuto la piccola il 25 maggio del 2020. La bimba, che oggi ha quindi poco più di 1 anno, è frutto dell’amore con Giulio Tassoni, marito della 45enne veneta dal settembre del 2019. Intervistata dal settimanale ‘Gente’, Eleonora ha ripercorso quegli istanti che non dimenticherò mai. Stava per uscire. “Mi seguiva con lo sguardo e un istante prima che varcassi la porta di casa ha scandito bene ‘mamma’”, ha raccontato.

Il noto volto tv a quel punto è rimasta di sasso, non è nemmeno riuscita a voltarsi. Ma dentro di lei si sono smosse un’infinità di emozioni. “Ma ho avuto una reazione interiore immensa. Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente”, ha aggiunto.

Nell’intervista Eleonora ha anche spiegato che dopo il parto è riuscita a perdere 11 chili senza diete drastiche o allenamenti sovraumani. Ha ripreso a fare sport e ha eliminato i dolci dalla tavola.

Scritto da: la Redazione il 3/9/2021.