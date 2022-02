Eleonora Daniele parla di Sangiovanni e crolla: il motivo delle lacrime della conduttrice

Eleonora Daniele non accetta un mondo dove spesso la cattiveria prende il sopravvento, quello in cui i commenti feroci di alcuni colpiscono i più fragili portandoli al limite. La conduttrice 45enne a Storie Italiane commenta i look di Sangiovanni a Sanremo, vestito di rosa. Parla anche degli altri artisti che hanno scelto all’Ariston questo colore: improvvisamente crolla. Il motivo delle sue lacrime lo spiega subito dopo il momento di forte commozione: “Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: ‘Mi prendono in giro per come sono vestito’, mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie”.

La Daniele aggiunge, sopraffatta dall’emozione: “Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”.

Eleonora Daniele sta parlando Andrea, ricordato come ‘il ragazzo dai pantaloni rosa’. Aveva 15 anni, frequentava il liceo Cavour a Roma: purtroppo si è suicidato il 20 novembre 2012, dopo le critiche ricevute anche sul social a causa della sua presunta omosessualità. Si è tolto la vita a casa sua impiccandosi con una sciarpa.

La presentatrice ha intervistato anche la mamma, Teresa Manes, che nel 2013 ha scritto un libro sulla stoia terribile del figlio: “Andrea - Oltre il pantalone rosa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2022.