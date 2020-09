Eleonora Daniele torna in pubblico a 3 mesi dal parto: le foto

Eleonora Daniele torna in pubblico a poco più di 3 mesi dal parto. La figlia Carlotta è nata lo scorso 25 maggio, la conduttrice, dopo un’estate trascorsa accanto alla sua bambina e al marito Giulio Tassoni, si riprende la tv. Lunedì 7 settembre sarà nuovamente al timone di Storie Italiane su Rai Uno. Alla presentazione del daytime della rete ammiraglia, la Daniele si mette in posa davanti ai fotografi sorridente, felice più che mai di essere una ‘mamma in carriera’.

Bella, solare, raggiante, già in forma, Eleonora Daniele è entusiasta di ritornare al timone della trasmissione. Ogni mattina dalle 9,55 racconterà l’Italia. “Grande spazio all’attualità - spiega la conduttrice - e seconda parte dedicata agli approfondimenti con ospiti in studio. Racconteremo storie e problematiche della gente comune, puntando molto sulla speranza, visto il momento di fragilità che stiamo vivendo. Ci occuperemo anche dei diritti negati dell’infanzia, delle donne e dell’emergenza abitativa”. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta la definisce un ‘robot-macchina da guerra’ per la sua forza e la sua volontà, oltre che per la grande abnegazione al lavoro.

Giacca e camicia rosa, perfettamente in tinta, e pantaloni neri. La Daniele spicca per fascino ed eleganza. Torna in pubblico a 3 mesi dal parto senza dimenticare la figlia. Carlotta rimarrà a casa con una tata di fiducia. Lei, che la sta ancora allattando, abitando vicino agli studi Rai, farà una corsa per raggiungerla e non ricorrere, così, al biberon.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2020.