Bortuzzo in piedi, Carmen Russo sbalordita

Manuel Bortuzzo in piedi nella Casa del GF Vip grazie ai tutori e a un deambulatore stupisce tutti i concorrenti del reality show, la più sbalordita è Carmen Russo. La showgirl si è appena svegliata, va in salone dagli altri per fare colazione e trova il 22enne così, la sua reazione è immediata: stropiccia gli occhi, poi lo spalanca, per lei è un miracolo...

TUTTI I VIDEO