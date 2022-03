Eleonora Giorgi elogia ancora la nuora Clizia Incorvaia: 'Mi somiglia, è uscita da un matrimonio disastrato e...'

Eleonora Giorgi è legatissima a Clizia Incorvaia, la compagna 41enne del figlio Paolo, 30 anni, avuto dall’ex compagno Massimo Ciavarro, che l’ha resa nonna per la prima volta: l’influencer il 19 febbraio scorso ha dato alla luce Gabriele. Intervistata dal Corriere della Sera, la bionda elogia ancora una volta la nuora: “Mi somiglia moltissimo”.

La Giorgi quando le si domanda che rapporto abbia con Clizia, non ha dubbi a far trasparire quanto le sia affezionata: “Somiglia a me in tante cose: anche lei usciva da un matrimonio disastrato (con Francesco Sarcina, da cui ha avuto la primogenita Nina, 6 anni, ndr), anche lei è più grande di lui come io ero più grande del papà di Paolo, anche lei come me aveva già una bambina. E sdrammatizza: c’è un fatto gravissimo in corso? Ti invita fuori a mangiare un gelato: un balsamo per me”. Quando parla del suo matrimonio ‘disastrato’, Eleonora si riferisce a quello con Angelo Rizzoli, da cui ha avuto il suo primo figlio Andrea, 42 anni.

Artista molto amata, Eleonora Giorgi si sente giovane anche a 68 anni, per questo pensa a un altro lifting, il terzo: “A 48 anni già dimostravo 10 anni in più e mi sono fatta il primo lifting. E dopo il Grande Fratello mi sono fatta il secondo: continuo a sentirmi ‘bionda’ e difendo le donne. Non escludo di fare il terzo: il corpo annuncia la morte e io voglio sentirmi viva fino all’ultimo giorno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2022.