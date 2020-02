Eleonora Giorgi sull'intimità tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: 'Ho spento la tv, mi sono sentita una stalker'

Eleonora Giorgi parla dell’intimità nata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. E’ contenta per il figlio, ma, quando ha assistito al primo bacio tra l’influencer 33enne e il suo ragazzo 28enne, arrivato nella notte a sorpresa, ha spento la tv: si è sentita una specie di stalker… Lo confessa a Chi.

“Io quella sera ero in a casa: stavo per andare a dormire quando, a sorpresa, è successo quello che in molti, a quanto pare, stavano aspettando e sognando”, racconta Eleonora Giorgi. La 66enne ha provato una sensazione di “profondo Imbarazzo”: “Le dico solo che ero diventata tutta rossa, tanto che da lì a poco ho spento la tv. Mi sentivo una sorta di stalker che, di nascosto, sbirciava l’intimità del proprio figlio”.

E’ stata contenta: “Clizia e Paolo sembravano due adolescenti al primo appuntamento. In quel bacio non c’era carnalità, ma solo tanta dolcezza e purezza. Tanto che sembrava di assistere alla scena di un bellissimo film francese”.

La Incorvaia le piace, lo ribadisce ancora una volta, ma è scettica sulla coppia, non pensa che Paolo e Clizia abbiano un futuro insieme. “In tutta sincerità, non credo siano innamorati”, sottolinea Eleonora Giorgi.

L’artista poi aggiunge: “Ci sono degli equilibri in una coppia che solo i diretti interessati possono capire. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni”.

La Giorgi è scettica, eppure Ciavarro e l’Incorvaia, da quando si sono lasciati andare, nella Casa del GF Vip sono sempre più appassionati davanti le telecamere e paiono non avere più problemi a esternare quel che provano: un’attrazione irresistibile…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2020.