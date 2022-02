Eleonora Giorgi, lettera alla nuora Clizia Incorvaia: 'Non sarò una nonna ingombrante’

Eleonora Giorgi ha instaurato un bellissimo rapporto con la ‘nuora’ Clizia Incorvaia. L’attrice 68enne esprime tutto il suo amore alla 41enne e in una lettera pubblicata sul settimanale Di Più promette: “Non sarò una nonna ingombrante”.

Eleonora Giorgi posa sul social insieme a Clizia, il parto si avvicina, mancano solo pochi giorni alla nascita del suo primo nipotino. “Nonna Ele è pronta”, sottolinea l’influencer che Paolo Ciavarro, 30 anni, ha incontrato al GF Vip e con cui a breve celebrerà il secondo anniversario di fidanzamento. Le due sono complici più che mai.

La Giorgi è rimasta compita da Clizia sin da quando era stata ospite da Barbara D’Urso, a Live - Non è la D'Urso, prima della sua partecipazione da concorrente al Grande Fratello Vip. “Era stata la tua voce schietta ma morbida, un po’ roca ma anche un po’ candida a richiamare la mia attenzione sullo schermo. Barbara ti faceva delle domande scomode sul rapporto col tuo ex marito e tu argomentavi esaustivamente con intelligenza ma anche con candore, matura ma innocente. Ecco questa commistione di contrasti, questo mix per me adorabile, mi ricordava tanto alcuni aspetti del mio carattere”, scrive.

Ora Eleonora l’adora e le sottolinea, coinvolgendo anche il figlio: “So che Paolo non ti deluderà nè come compagno nè come padre. Così come so che tu sarai la sua perfetta e meravigliosa compagna, che sa sempre smussare le asperità, e che il bebè che arriva sarà accolto dalla migliore delle mamme. Clizia hai portato gioia, leggerezza, luce nella nostra famiglia e sei un po’ la figlia che non ho avuto!”.

L’artista poi confessa: “Non vedo l’ora che tu mi convochi come baby sitter. Visto che tu e Paolo siete molto impegnati nel lavoro, sarò disponibile, ma niente paura: non sarò una nonna ingombrante”.

