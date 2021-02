Eleonora Giorgi: 'Mia sorella più bella di me, la più bella di Roma’

Eleonora Giorgi ha una sorella poco più piccola che, a suo dire, è davvero stupenda e addirittura l’ha definita ‘la donna più bella di Roma’, al pari di Ornella Muti. L’attrice, che oggi ha 67 anni e che negli anni ’80 è diventata uno dei simboli del cinema italiano, è stata intervistata nel programma radiofonico ‘I Lunatici’.

Ha raccontato di sua sorella Beatrice Giorgi: “Io nasco da una madre e da un padre bellissimi ed ho una sorella più piccola di me di tre anni che è insieme ad Ornella Muti la donna più bella di Roma”. “La mia bellezza è sempre stata relativa perché c’era la sua bellezza. Vinse il concorso ‘I bimbi belli’ senza partecipare. Lei era quella bella. Bionda platino naturale con le ciglia nere”, ha aggiunto.

Eleonora, che è stata sposata prima con Angelo Rizzoli, da cui ha avuto il figlio Andrea, e poi con il collega Massimo Ciavarro, con cui ha avuto Paolo (oggi volto tv come lei), ha anche confessato che prima di raggiungere il successo non si sarebbe mai aspettata di diventare un sex symbol famoso in tutta Italia.

“Io credo di essere stata una ragazza carina, molto riservata, ero la tipica potenziale scrittrice intellettuale. A undici anni passavo il tempo a leggere e scrivere. Poi il vento dei tempi e l’adolescenza che è esplosa mi hanno resa molto diversa”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 5/2/2021.