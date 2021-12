Eleonora Giorgi sulla nuora Clizia Incorvaia: 'Mi ingloba nella loro vita, ma…’

Eleonora Giorgi ha parlato del rapporto con Clizia Incorvaia, la donna che sta per rendere padre per la prima volta suo figlio Paolo Ciavarro (avuto con l’ex Massimo Ciavarro). Le due a quanto pare hanno un’ottima relazione, ma c’è un però. Quando Paolo ha deciso di andarsene di casa per iniziare una convivenza con la bionda siciliana, la 68enne ha vissuto un vero e proprio trauma.

Al settimanale ‘Oggi’ ha spiegato: “Ho avuto uno choc, a un certo punto: avendo avuto due figli (è madre anche Andrea Rizzoli, oggi 41enne) a 11 anni di distanza, mi sono ritrovata a fare la madre per 32 anni ininterrottamente. E quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata; è stato scioccante più di qualsiasi divorzio. E quindi ho avuto la voglia di trovare qualcosa che mi distrasse: tornare esattamente alle origini, a Roma”. Per tanti anni Eleonora aveva infatti vissuto in campagna.

Parlano dell’amore che Paolo, 30 anni, prova per Clizia, 41, il sex symbol del cinema italiano anni ’80 ha poi affermato che si tratta di qualcosa di davvero forte: “Ha vissuto l’amore come lo ho vissuto io, rovinosamente e in modo totalizzante”.

La Incorvaia, che è già mamma di una bambina, Nina, avuta con l’ex marito Francesco Sarcina, si dimostra nei confronti di Eleonora sempre “molto affettuosa”. “Mi ingloba nella loro vita”, ha concluso.

