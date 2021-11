Eleonora Giorgi rivela: 'Il mio Paolo e Clizia hanno comprato subito casa, non sono andati in affitto perché...'

Eleonora Giorgi a Nuovo parla del figlio Paolo Ciavarro, che sta per farla diventare nonna. E’ entusiasta della nuova avventura di cui diventerà protagonista: adora Clizia Incorvaia. L’attrice 68enne al settimanale sulla coppia rivela: “Hanno comprato subito casa a Roma”. Ne spiega anche il motivo.

Clizia per stare con Paolo ha traslocato da Milano, dove viveva dai tempi dell’università, a Roma. L’influencer siciliana non ha avuto dubbi e ha seguito il cuore, portando con sé la figlia di 6 anni avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, Nina. “Il loro primo passo è stato quello di comprare una casa a Roma e di fare un mutuo. Non hanno pensato all’affitto perché erano sicuri di voler gettare le basi per il loro nido. Sono stati davvero incredibili. Non me l’aspettavo. Paolo, di colpo, è diventato uomo e padre. Un grande cambiamento”, racconta la Giorgi.

Le nozze tra Ciavarro e la Incorvaia al momento non sono in programma, Eleonora sui fiori d’arancio svela: “Clizia deve prima tornare ‘single’ in qualche modo, perché ha ancora un iter di divorzio da completare…Comunque non me ne hanno mai parlato…”.

Tra tre mesi invece nascerà un tenerissimo bebè, un maschietto. Eleonora ammette che il nome in pole position per il bambino è Gabriele, ma non c’è ancora nulla di scontato. Sul diventare nonna confessa: “Sono un po’ in apprensione, spaventata di essere fisicamente meno in gamba rispetto a una decina di anni fa…”. Poi però viene confortata dalla nuora che sul social le scrive: “Bebè ti adorerà nonna Ele!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2021.