Eleonora Giorgi pensa di somigliare alla nuora Clizia Incorvaia: 'Abbiamo entrambe viso rinascimentale, Paolo dice che...'

Eleonora Giorgi è pazza della nuora. Ama il suo carattere, non solo, l’attrice 68enne pensa di somigliare molto a Clizia Incorvaia anche fisicamente. A Chi confessa: “Abbiamo il viso rinascimentale, ovale e con il naso lungo. Non siamo il genere bionda fatua, ma neanche il tipo rampante, alla Anita Ekberg”.

L’influencer 41enne che il 19 febbraio scorso ha fatto diventare nonna Eleonora, mettendo al mondo Gabriele, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro, 30 anni, è abbastanza d’accordo con lei e confessa: “Ieri Paolo mi ha detto: ‘Ma ti rendi conto che io mi sono innamorato di una donna che ha la stessa storia di mia madre?’. Un ex marito, un precedente figlio... Gliela ricordo fisicamente, come carattere e lavoro anche nello spettacolo”. E aggiunge: “Sul fronte somiglianza, Eleonora mi dice sempre che il mio candore le ricorda il suo”.

La loro sinergia è strabordante, Paolo ne è felice. La Giorgi, poi, è una nonna speciale. “All’inizio si è avvicinata in punta di piedi, lei ha sempre un rispetto immenso, ma è una nonna super”, sottolinea la Incorvaia.

Eleonora svela: “Io ho tre fratelli maschi, due figli maschi, tre nipotoni maschi, ora è arrivato il nipotino maschio: vivo in un mondo di maschi, Il compito delle donne, allora, è quello di riportare per mano l’uomo dentro la famiglia. Ed è quello che ha fatto Clizia con Paolo, con cui ho una confidenza profonda. Paolo è poco espansivo, è chiuso. Clizia, invece, gli dà leggerezza. Mi piace il fatto di poterli andare a trovare sempre, anche per un quarto d’ora. Quando, finita la mia giornata di lavoro, punto verso casa loro, con Clizia che già al telefono mi dice: ‘Vieni, vieni’... Ecco, quello per me è uno spazio d’amore assoluto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2022.