Eleonora Giorgi, le prime immagini da nonna: dolcissima con nipotino Gabriele, guarda

Eleonora Giorgi è tenerissima mentre tiene il nipotino Gabriele tra le braccia. Le prime immagini da nonna sono commoventi. L’attrice 68enne è emozionata con il piccolo, nato il 19 febbraio scorso. Condivide una piccola clip sul suo profilo social e scrive: “Nonna Ele e Gabri… Tanta tenera felicità!”.

E’ il figlio Paolo Ciavarro, padre entusiasta, a riprenderla. Eleonora Giorgi è raggiante: il bimbo messo al mondo da Clizia Incorvaia, il suo primo nipote, le ha regalato una gioia immensa.

“Non vedo l’ora che tu mi convochi come baby sitter. Visto che tu e Paolo siete molto impegnati nel lavoro, sarò disponibile, ma niente paura: non sarò una nonna ingombrante”, aveva scritto l’artista in una lunga lettera indirizzata alla nuora 41enne pubblicata su DiPiù.

Eleonora Giorgi è discreta, entra in punta di piedi nella famiglia del suo ragazzo 30enne, nato dalla relazione con Massimo Ciavarro, e coccola il bambino con delicatezza. Spera che anche il suo primo figlio Andrea, 41 anni, avuto da Angelo Rizzoli, presto le doni la stessa gioia come nonna bis.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2022.