Eleonora Giorgi è stata una tra i primi concorrenti ad essere eliminati dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscita dalla casa, l'attrice ha deciso di ricorrere al chirurgo estetico per migliorare alcune imperfezioni del suo viso. Inoltre la Giorgi ha anche parlato dei suoi gusti in fatto di uomini rivelando che desidererebbe avere al suo fianco un compagno più giovane di lei.

"Faccio un reset, il chirurgo ricollocherà nei punti giusti i muscoli del viso. Lascerò le rughe intorno agli occhi, i miei saranno sempre centenari. Nulla cambia, l’ovale resta rinascimentale, la bocca rimane quella che è e tutto torna un po’ più su. Non c’è più, nel mondo dello spettacolo, una mia coetanea che non abbia fatto un reset", con queste parole Eleonora Giorgi ha rivelato a Chi che ha intenzione di far intervenire il chirurgo estetico sul suo viso per migliorarne l'aspetto. L'attrice si è anche esposta dicendo che nella vita preferirebbe avere al suo fianco un uomo più giovane di lei che adesso ha 65 anni: "A me non piacciono per niente i signori di una certa età. Non mi piacciono. Giovani e belli è cosa straordinaria, ma non è percorribile. Sarebbe tenero stare con un ragazzo, ma io non ce la faccio, non posso avere una relazione con una persona non ancora matura. Però i 50enni, quelli di 48, di 46..."

La Giorgi ha vissuto l'esperienza del Grande Fratello come un momento di libertà e serenità nella sua vita: "È stato un recupero dell’adolescenza che non ho vissuto, sono una ragazza cresciuta troppo in fretta". Probabilmente anche a seguito della sua recente partecipazione al reality show Eleonora ha deciso di perfezionare il suo aspetto fisico. "Che ci faccio con tutte queste rughe qua? La mia faccia è molto bella ma è una faccia che, quando la guardo, mi fa pensare, è un viso che andrebbe usato artisticamente" ha aggiunto l'attrice che presto ricorrerà al chirurgo.