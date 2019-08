Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme. La showgirl 37enne, mamma di Inés Angelica, 10 anni il prossimo 22 settembre, e Leòn Alexander, 8, avuti dall'ex Max Biaggi, ritrova l’amore dopo la fine della relazione con la ‘iena’ Nicolò De Devitiis. L’attore 44enne per l’ex Miss Italia 37enne ha lasciato la storica fidanzata Anny Centis, con la quale il legame durava da quasi sei anni. I due, nonostante si conoscano solo da pochi mesi, sono stati travolti dalla passione, così raccontano gli amici della coppia a Chi.

Sono stati in vacanza a Pantelleria. Sul social non ufficializzano l’unione. Eleonora Pedron e Fabio Troiano condividono con i loro fan una foto dallo stesso luogo, ma non in coppia. La vacanza sull’isola siciliana è stata all’insegna del romanticismo, tutta coccole e baci, lontano dalla movida, per godersi pienamente il momento speciale.

Fabio Troiano solo lo scorso 1* maggio era stato al compleanno di un amico con la sua Anny, poi è arrivato l’addio. Tutta colpa di Eleonora Pedron, che pare proprio avergli fatto perdere la testa. Entrambi molto riservati, difficilmente si lasceranno andare sui loro profili Instagram, ma c’è chi giura che questo amore sia davvero una cosa seria e non una semplice e bruciante passione di questa caldissima estate.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/8/2019.