Eleonora Pedron e Fabio Troiano a Venezia 76 si regalano il primo red carpet insieme: la bionda 37enne e il 44enne ufficializzano il loro amore al Lido. Alla Mostra del Cinema fanno passerella felici in coppia: per i due abbracci, intimità e anche un bacio a favore di obiettivo che racconta la loro passione.

Si conoscono da pochi mesi, ma quello tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano è stato un colpo di fulmine: così raccontano gli amici. L’attore per la bionda ex Miss Italia, mamma di Inés Angelica, 10 anni il prossimo 22 settembre, e Leòn Alexander, 8, avuti dall'ex Max Biaggi, ha lasciato Anny Centis, la storica fidanzata con la quale il legame durava da quasi sei anni. Dopo un’estate insieme, eccoli sul red carpet di Venezia 76, davanti a centinaia di fotografi, gioiosamente ‘vicini, vicini’.

Abito lungo rosa a pois color oro per Eleonora Pedron, che sembra una vera principessa delle favole al festival. Il vestito con spalline e gonna leggermente ampia è impreziosito da una cintura dorata. La showgirl, conduttrice e modella, raccoglie i capelli con un’acconciatura che li lascia comunque morbidi e spioventi sulla fronte. Le scarpe, un modello open toe con plateau vertiginoso, la slanciano e le donano in incedere regale. Impeccabile il suo cavaliere, in smoking nero e camicia bianca, portata però senza papillon.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono tra i protagonisti del red carpet che precede la proiezione di “Gloria Mundi”. Si lasciano immortalare sereni, poi si scambiano un tenero bacio, la ciliegina sulla torta del debutto ufficiale del sentimento che ora li unisce.

