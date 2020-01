Eleonora Pedron sogna le nozze con Fabio Troiano, anche se ora i due, innamorati, stanno bene così. Lo confida a Oggi e svela anche perché non sono mai arrivati i fiori d’arancio con Max Biaggi, a cui è stata legata per 12 anni e da cui ha avuto due figli, Ines, 10 anni, e Leon 9. “Era contrario al matrimonio”, confessa la bella 37enne.

Miss Italia 2002, Eleonora è felice. L’amore va a gonfie vele e anche il lavoro non scherza: debutta da conduttrice con “Belli dentro e fuori”, programma in cui si parla di benessere, salute, sport e alimentazione, in coppia con la giornalista Margherita De Bac, su La7. Va tutto alla grande. Lei e Fabio Troiano, 45 anni, sono molto innamorati dalla scorsa estate.

“Ci siamo incontrati in treno, viaggiando da Roma a Milano - racconta Eleonora - Io avevo ritardato la partenza e lui l’aveva anticipata. Così ci siamo ritrovati nella stessa carrozza, seduti vicini”.

Un vero scherzo del destino. I due non sono subito entrati in confidenza: “Per tutto il viaggio non ci siamo parlati. Abbiamo cominciato a chiacchierare all’arrivo, e poi da lì è cominciato tutto. Ci siamo innamorati”. La Pedron rivela: “Fabio poi mi ha confidato che gli piacevo da sempre. E oggi il piacere è reciproco”.

Troiano è di casa a Roma, la Pedron a Montecarlo. “Non viviamo insieme e ognuno di noi segue i proprio impegni”, spiega Eleonora. Lui le ha regalato già un anello, ma non quello per chiederle la mano: “Quando avrò un anello di fidanzamento, metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese. Per ora però va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato tra i miei sogni”.

Con Biaggi, invece, niente nozze: "Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio. Tra noi i rapporti sono buoni. Devono esserlo, lo dobbiamo ai nostri figli”, sottolinea Eleonora Pedron.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/1/2020.