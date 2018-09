Eleonora Pedron, 36 anni, ha scelto un look total black per presenziare all'evento Zanellato, organizzato in occasione della settimana della moda milanese. L'ex Miss Italia ha scelto un abito monospalla con pantaloni a balze, sandali glamour e mini-clutch animalier.

Eleonora Pedron ha posato per i fotografi presenti ed è apparsa come sempre impeccabile. La bionda ex compagna di Max Biaggi non si è voluta perdere la Milano Fashion Week ed ha scelto l'evento Zanellato dedicato alle stelle del cinema. Il marchio di luxury bags ha organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Lombardia la mostra DIVINE - Borse e volti nel Cinema Italiano. Location il nuovo Hub Zanellato in via Stendhal 35 dove è stata esposta una selezione di immagini di grandi attrici del cinema italiano immortalate dai paparazzi di Muci in diversi momenti di vita, sempre accompagnate dalle loro borse.

Eleonora Pedron ha voluto così omaggiare anche lei le icone del cinema italiano partecipando alla serata. Il suo outfit particolare e al tempo stesso elegante era perfetto per l'evento. L'ex Miss Italia oggi volto di "Quelli che il calcio" è arrivata da sola, senza il fidanzato Nicolò Devitiis.