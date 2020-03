Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack hanno festeggiato l’anniversario dalla quarantena. La showgirl e il dj si trovano insieme in Italia, isolati dal resto del mondo. Per questa volta però non hanno rinunciato né alla torta né a scambiarsi qualche regalo. Pubblicando una serie di foto su Instagram, la 26enne ha scritto: “Siamo a 19 giorni di quarantena. Mancano 6 mesi al nostro matrimonio… aiutoooo. Ti amo baby, grazie”.

Nelle immagini si vede Elettra con un orso gigante composto da un’infinità di rose rosse che le ha fatto recapitare proprio la sua dolce metà, che all’anagrafe risulta chiamarsi Nick van de Wall (è infatti olandese). “Me ne ha regalate anche altre”, ha aggiunto l’ereditiera della nota casa automobilistica nelle Stories.

Tra le foto si vede poi anche Nick, 32 anni, con un look molto casual davanti a una gigante torta con sopra scritto ‘Happy Anniversary’. Nonostante il periodo difficile e l’isolamento forzato la coppia, che dovrebbe sposarsi entro la fine dell’anno (anche se a questo punto i piani potrebbero saltare a causa della pandemia), sembra avere il morale abbastanza alto. Sono infatti riusciti a rifugiarsi insieme a casa di lei prima che scattasse il lockdown e possono contare anche su un grande e bellissimo giardino.

Scritto da: la Redazione il 27/3/2020.