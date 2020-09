Elettra Lamborghini e Afrojack, tutte le immagini del matrimonio da favola

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno pronunciato il fatidico sì. Le immagini del matrimonio da favola, arrivate sui social, raccontano l’interminabile festa da mille e una notte per le nozze tra l’ereditiera e il dj, all'anagrafe Nick Van de Wall, celebrate sabato 26 settembre a Villa Balbiano sul lago di Como.

Una cerimonia commovente per diventare marito e moglie con tanti ospiti presenti: famigliari ed amici. Poi il ricevimento nella villa circondata da un parco e affacciata sul lago. Scenografia da matrimonio all’americana con tanto lusso e sfarzo per Elettra. Il wedding planner Enzo Miccio ha avuto carta bianca dall’amica e ha dato il meglio insieme all’event production e floral designer Vincenzo D’Ascanio.

La notte dei neo sposi è stata fantastica. Menù ricco e ricercato, poi canti e balli. Ad animare la serata ci hanno pensato David Guetta, con il suo discorso commovente e la sua musica, e Giusy Ferreri, che ha fatto danzare tutti.

Elettra non ha voluto deludere le aspettative e ha regalato agli invitati un inatteso duetto della hit estiva "La isla" con la Ferreri. Afrojack non ha saputo resistere al richiamo della consolle e si è alternato con Guetta.

Tra i vip presenti Simona Ventura e il medico estetico delle famose, Giacomo Urtis, l'influencer Iconize. Assente Ginevra Lamborghini, la sorella della sposa però sul social ha scritto: “Avrei voluto essere lì con voi”. E’ probabile che siano stati motivi personali a tenerla lontana dalle nozze.

Come in ogni matrimonio da favola a fine serata sono arrivati anche i fuochi d’artificio, suggestivi e bellissimi, sul lago e il taglio della torta a sei piani, davvero faraonica. Il lancio del bouquet è stato favoloso con la Lamborghini al settimo cielo.

Elettra per la cerimonia in chiesa ha indossato un abito in pizzo con profili trasparenti e spalline sottili firmato dall'israeliana Galia Lahav abbinato un velo tirato indietro. Al ricevimento è arrivato il secondo abito: un modello di Zuhair Murad a sirena e dalla linea simile al primo, ma con le maniche lunghe a campana e con lo scollo a cuore. Per il taglio della torta la cantante 26enne ha scelto un abito a bustino senza maniche con uno spacco vertiginoso davvero super sexy.

La festa è andata avanti fino all’alba, quando gli sposi hanno lasciato l’Italia, prima su un volo privato con tutta la famiglia e poi in elicottero. Ora c’è la indimenticabile luna di miele.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2020.