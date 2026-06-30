La cantante e conduttrice 32enne si sente sottovalutata: “Ormai sembra che alla gente non vada bene più nulla”

“La gente forse è stressata e sente di dover dare voce a tutto”, sottolinea l’ereditiera

Ha lanciato una nuova hit, “Bam Bam Bambina”, un inno, come dice lei stessa “alla donna imperfetta e un po’ mi ci rivedo”. Elettra Lamborghini ne parla al Corriere della Sera. Nella sua intervista la 32enne, però, non nasconde qual che le dà fastidio. Prova amarezza per la cattiveria nei commenti social che riceve. “Non se ne può più”, sbotta.

''Non se ne può più'': Elettra Lamborghini prova amarezza per la cattiveria nei commenti social che riceve

“Noi donne sentiamo tutto. Ormai sembra che alla gente non vada bene più nulla, se sei bella allora sei stupida, se sei carina chissà cosa hai fatto, grassa non va bene, magra non va bene, non è più permesso niente e ci stiamo abituando così, anche sui social. Non se ne può più”, spiega Elettra.

Musica, tv, nuova giurata di Tale e Quale Show nella prossima stagione, la cantante e conduttrice si sente sottovalutata. A questo proposito dice: "Guardavo i commenti social di qualche festival delle radio: non c’era una persona contenta, non un commento positivo, anche sugli artisti più grossi. Mi verrebbe da dire: ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? La gente forse è stressata e sente di dover dare voce a tutto, ma allora ditemi voi come ci dobbiamo vestire e che canzoni volete”.

La 32enne al momento esclude di fare un brano insieme al marito Afrojack

Lei però instancabile guarda avanti e si evolve. Pensa già al prossimo Festival di Sanremo. Quando le si domanda se farà mai una canzone col marito Afrojack, produttore e dj di fama mondiale, precisa: “Inizialmente abbiamo fatto delle cose insieme, ma la sua musica è così diversa dalla mia che cozzerebbe un po’. E’ anche una questione di pubblico: non so se i fan del rave o i miei la prenderebbero bene. E poi ho sempre pensato che l’amore vada diviso dal lavoro”.