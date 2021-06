Elettra Lamborghini ammette il flop come opinionista: 'Ora non lo rifarei, sono onesta’

Elettra Lamborghini ha appena concluso l’esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi. A quanto pare l’ereditiera non accetterebbe nuovamente di ricoprire quel ruolo in un’altra edizione del reality o nello studio di qualche altro programma. In effetti la sua performance non è stata esattamente brillante, ma lei ne è consapevole e ha ammesso di avere dei “limiti” in questo senso.

Ospite di Tommaso Zorzi ne ‘Il Punto Z’ ha affermato: “Per me fare l’opinionista è stata una bella esperienza. Sono grata a Ilary, Mediaset e la produzione”. “Però francamente io riconosco i miei limiti, dai sono onesta”, ha quindi aggiunto.

Quando Zorzi, altro opinionista insieme ad Iva Zanicchi della trasmissione appena conclusasi, le ha domandato se ripeterebbe l’esperienza, la 27enne ha risposto: “Non lo so dai, forse tra qualche anno. Per me non era nemmeno il periodo, c’era la pandemia e tutto il resto. Quindi lo rifarei tra diversi anni, ma non dopo essere stata malata. Adesso mi sono resa conto che voglio pensare alla musica”. “La risposta è in futuro quando sarò più spensierata, ora al momento ti dico di no. No, ma è stata una bella esperienza”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 10/6/2021.