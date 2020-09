Elettra Lamborghini: cerimonia in inglese per le nozze, cento invitati e...

Elettra Lamborghini il prossimo 26 settembre sposerà Afrojack, all’anagrafe Nick Van de Wall. L’ereditiera 26enne a Chi svela tutti i segreti dei fiori d’arancio: la cerimonia delle nozze sarà in inglese davanti a circa cento invitati provenienti da molte parti del mondo.

“Abbiamo invitati che vengono da molte parti del mondo. Quindi cerimonia in inglese per tutti. Tanto io so che piangerò, per cui va bene in qualsiasi lingua, anzi piangerò la sera prima delle nozze, durante le nozze, piango quasi adesso e sia chiaro: piangerò anche la prima notte con Nick... altro che fuoco e fiamme”, svela al settimanale. La regina del twerking è felice e desidera un bebè: con il futuro marito ha già scelto il nome, sia per un eventuale maschietto che per una femminuccia.

Al matrimonio all’inizio avevano pensato di invitare più di trecento persone, ora la lista si è assai ridotta a causa del Covid: “Ahimé alcuni degli invitati dovrebbero venire da varie parti del mondo e non sarebbe possibile. O, almeno, toccherebbe loro la quarantena e poi c’è stata questa strana estate con i contagi in aumento e alcuni invitati ancora oggi sono ‘positivi’, quindi... e in più io sono ipocondriaca! Alla fine ci saranno solo le persone che contano realmente nelle nostre vite. Saremo poco più di un centinaio. Va bene così, significa che doveva andare in questa maniera”.

“Devo ancora scrivere le promesse. A officiare ci sarà un prete con il quale ho già parlato tanto, seppur al telefono e, come dicevo, sarà una messa tutta in inglese. Ah, ovviamente arriverò con il mio papino, ovviamente in Lamborghini, e, soprattutto, i miei abiti saranno bellissimi”, rivela ancora Elettra.

A proposito dei vestiti che indosserà l’artista fa sapere: “Al momento ne ho tre: quello da sposa, uno più classi- co l’altro pop, e uno post party per la festa per nulla banale, ma molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi. Vi lascerò a bocca aperta. Alla fine credo che ne sceglierò due”.

La Lamborghini si sbottona pure sui testimoni: “Le mie sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia. Per Nick il suo migliore amico”. Al ricevimento di nozze ci sarà tanta buona musica, con i colleghi del dj alla consolle e un menù speciale che la popstar vuole assaporare senza problemi: ora è in dieta detox.

Elettra Lamborghini è emozionata, ma ammette: “Ho capito una cosa importante: organizzare un matrimonio è un lavoro! Ovviamente farò fare i tamponi per il Covid agli invitati così non ci sono rischi e oscurerò i loro cellulari con un bollino in modo che non facciano riprese o foto, ma soprattutto desidero che tutti si divertano senza paranoie mie e loro: ci si sposa una volta sola e non voglio star dietro anche a che cosa pubblica la gente sui social. La prima notte dormiremo nella suite della villa dove si celebreranno le nozze anche se so già che piangerò tutta la notte, povero Nick”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2020.