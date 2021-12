Elettra Lamborghini: 'Da quando sono sposata non mi si fila più nessuno'

Elettra Lamborghini non ha paura di ammetterlo. “Da quando sono sposata non mi si fila più nessuno”, confessa a Grazia. La cantante 27enne lo scorso anno è andata a nozze con il musicista AfroJack e qualcosa è cambiato: non è considerata più sexy come prima…

E’ sempre stata desiderata, sogno proibito di molti, donne e uomini. “Tesoro, non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una ‘femminona’, ma mi notano di meno”, confida Elettra.

Poi però, per convincere gli scettici, che non le credono, chiarisce: “Mettiamola così: io li vedo che sognano ma non arrivano neppure a chiedere. Il ‘body language’ serve tanto, con il corpo ti faccio capire che non c'è trippa per gatti”. Per lei c’è solo il marito che ha conosciuto quando aveva appena 24 anni all’Home Festival di Treviso: era il 2018. Da allora ha deciso di stare accanto a lui.

Riguardo a se stessa, sempre coinvolta nella musica, la Lamborghini sottolinea: “Molti dicono che sono arrivata solo con il sedere, nel vero senso della parola. Ma non è così, io sono una che, se vuole quel premio, se lo va a prendere. Ho ricevuto tante porte in faccia, tanti no, ho passato giornate nere e poi però metabolizzo e risolvo i problemi da sola. Passo oltre. Per questo la mia musica è sempre allegra, perché io penso: ‘Prima ascolti le canzoni tristi, poi arriva il giorno che ti torna l’allegria e vuoi ballare. E allora quel giorno troverai il beat di Elettra Lamborghini’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2021.