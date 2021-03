Elettra Lamborghini debutta all'Isola dei Famosi dopo il Covid con l'abito da 2000 euro

Elettra Lamborghini, dopo la pausa forzata in isolamento per il Covid, finalmente debutta da opinionista all’Isola dei Famosi. L’ereditiera per il suo esordio al reality in un ruolo del tutto inedito sceglie di indossare un abito da circa 2000 euro. La cantante 26enne è sensualissima con il vestito firmato Balmain.

Torna davanti ai riflettori, in prima serata su Canale 5. Elettra decide per un look raffinato ma provocante. Il mini dress è esplosivo, abbinato a un accessorio animalier, in pendant con il suo tatuaggio maculato che ha sulla spalla e sul fondoschiena.

La Lamborghini è entusiasta dell’outfit per la serata. Indossa un mini abito color sabbia in maglia traforata del celebre brand moda francese: gonna corta e fasciata e corpetto a camicia, con maniche corte, colletto e tasche decorate dai mitici bottoni del marchio groffati oro.Il vestito esalta le sue curve: sul sito ufficiale della maison il suo costo è 1990 euro.

Elettra Lamborghini, spigliata e sorridente, ai piedi calza décolleté maculati con tacchi a spillo. Acconciatura mossa e trucco perfetto, senza esagerare. Man, mano che il programma procede, l'artista prende sempre più confidenza con il suo ruolo e dice la sua. Si sta ambientando, ma il meglio deve ancora venire: può dare molto allo show.

