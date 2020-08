Elettra Lamborghini 'ingrassata' e 'gonfia' a poche settimane dalle nozze: 'Ora dieta detox'

Elettra Lamborghini non ha resistito e ha esagerato con il cibo nei giorni scorsi. E’ “ingrassata” e “gonfia”, lo sottolinea lei stessa nelle sue IG Stories. A un mese dalle nozze da oggi si mette a stecchetto. “Ora dieta detox”, annuncia la regina del twerking sul social.

“Quello che abbiamo mangiato io e il mio maschio Dio solo lo sa. Da domani inizierò il mese detox prima del mio matrimonio - racconta ai fan Elettra - Più o meno vi dirò i trattamenti, quello che mangerò, i miei allenamenti”.

Poi mantiene la promessa. La Lamborghini al mattino presto già stamane si regala una camminata. Suda moltissimo, dato il caldo, ma non si ferma. Non ha messo la fascia che di solito si stringe sull’addome. “Sono gonfia come una tacchina, quindi evito”, spiega. E precisa: “Mi sgonfio due giorni e poi torno a rimetterla… quindi fascia + crema per suini”. Ironizza l’incontenibile 26enne.

Elettra Lamborghini posta anche una foto in cui indossa un bikini bianco e scrive ancora: “'Sto bikini mi sta piccolo”. Proprio a dimostrazione che ha preso un po’ di peso. Vuole essere al meglio per i suoi fiori d’arancio.

A chi le domanda perché abbia deciso di sposarsi con Nick van de Wall così giovane e dopo un fidanzamento piuttosto breve, chiarisce: “Perché è un ragazzo d’oro e al giorno vanno tenuti stretti, ha tutto ciò che non ho mai trovato in nessun altro… C’è chi è stato insieme 10 anni e sente di non aver mai conosciuto l’altro e chi, come me e il mio ragazzo, condivide tutto. Noi non abbiamo segreti e abbiamo dei progetti di vita in comune futuri. Penso dipenda tutto dalla qualità del tempo trascorso insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2020.