Elettra Lamborghini è dimagrita in quarantena: foto

Elettra Lamborghini in quarantena è dimagrita. Sul social, nelle sue IG Stories, lo annuncia ai fan e mostra gli addominali nuovamente scolpiti. La famosa ereditiera 25enne, cantante pop e regina del twerking, ha perso parecchio peso e si è sgonfiata.

All’inizio dell’isolamento Elettra Lamborghini aveva ceduto liberamente ai piaceri della tavola e la bilancia ne aveva risentito, poi ha deciso di dire basta. In controtendenza, ha cominciato a seguire un duro programma di allenamento nella palestra con macchinari super tecnologici che possiede nella sua mega villa e ha mangiato solo piatti salutari.

Gli effetti del fitness e della cucina light hanno portato buoni frutti. In quarantena Elettra Lamborghini è dimagrita e orgogliosa mostra ai fan quanto sia tonica ora. Indossa un completo sportivo con leggings aderentissimi a vita alta e top crop scollato, Abbassa i pantacollant sul punto vita e fa vedere ai fan gli addominali. E’ orgogliosa.

Non è tutto, grazie a un’alimentazione sana e allo sport anche il fidanzato Afrojack è calato di peso: Elettra svela che ha ben 6 chili in meno. I due sono pronti per affrontare la temutissima prova costume, appena sarà possibile andare al mare. Poi a settembre, sempre se l’emergenza terminerà, ci sono in programma le nozze per i due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/5/2020.