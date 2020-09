Dopo il matrimonio sul Lago di Como, ora è tempo di stare un po’ in Olanda. Elettra Lamborghini e il neo marito Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, nazionalità appunto olandese, hanno preso un volo privato per raggiungere il Nord Europa. La coppia sul jet era in compagnia dei familiari di lui, che hanno partecipato alla cerimonia da favola in Italia. Ora per qualche giorno staranno nella capitale del Paese per rimanere più vicini ai cari del dj 33enne.

E’ stata la stessa Elettra a postare una foto sui social in cui appare durante il volo in compagnia di tutti i familiari più stretti della sua dolce metà (il cui papà è surinamese). La 26enne è apparsa in abiti comodissimi: ora è il momento di rilassarsi dopo mesi trascorsi ad organizzare il giorno del ‘sì’ (preparativi che a detta dell’ereditiera bolognese sono stati “super stressanti”).

In altre immagini postate da Nick, la coppia appare invece in elicottero sopra la Venezia del Nord. Non è chiaro se abbiano usato il mezzo per raggiungere la destinazione finale oppure solo per fare un giro panoramico con vista su una delle città più belle del mondo.

Scritto da: la Redazione il 28/9/2020.