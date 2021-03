Elettra Lamborghini salta le prime puntate dell’Isola dei Famosi, dove avrebbe dovuto debuttare al fianco di Iva Zanicchi come opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi. “Ho il Covid”, confessa nei video postati sul social, confermando le voci che la volevano contagiata dal Coronavirus. Al suo posto arriverà Tommaso Zorzi, il vulcanico influencer vincitore del GF Vip, che alla fine si è convinto a dire di sì.

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti...e ho preso il Covid. Sto a casa, il mio cane non mi sopporta più. Fino a poco tempo fa ero twerking queen, ora Covid queen. Che pal*e, sono sempre stata attenta, mi vantavo e invece l’ho preso e so anche da chi l'ho preso, non devo esserne incaz*ta purtroppo perché d'altronde c'è poco da fare…”, rivela Elettra.

“Ringrazio il Signore perché sto bene, c’è gente che è in ospedale. Sto bene. Al massimo ho un po' di tosse e mi cola il naso. Vi prego, mettete la mascherina, sennò po prendiamo tutti e non ne usciamo più!”, dice subito dopo.

“Non sento più i sapori da ieri, sto diventando rachitica, tutta magrolina, cercherò di mangiare, ma mi sembra di mangiare niente - rivela ancora nelle sue IG Stories la Lamborghini - Ovvio che mi girano i coglio*i a saltare le prime puntate dell’Isola dei Famosi, ma che devo fare? Mettete la mascherina, lavatevi le mani ogni tre per due. No baci e no abbracci, altrimenti non la finiamo più. Vi prego, l’ho preso io che ero attentissima”.

La 26enne svela come si sono manifestati i primi sintomi: “Sono andata a fare una passeggiata in montagna con le mie sorelle, poi la sera ho improvvisamente ho cominciato a tossire. Ho fatto il test, il primo era negativo, poi il molecolare è uscito positivo. Ho pianto per un giorno depressa”.

Elettra deve per forza aspettare per essere all’Isola dei Famosi. La sua situazione ha fatto sì che il dialogo tra Zorzi e la produzione del reality riprendesse. Tommy aveva rifiutato. Al settimanale Chi aveva rivelato: “Ho detto no a L’Isola dei Famosi; dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”. Ora, però, si convinto.

L’influencer 25enne rimarrà nel cast, per ora con la sola Zanicchi in studio, poi anche con la sua amica Elettra, quindi gli opinionisti saranno in totale tre e daranno man forte alla Blasi, commentando le avventure dei naufraghi in Honduras. Zorzi sta preparando anche una trasmissione online dedicata all’Isola, visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale. "Fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche di Mediaset”, recita il comunicato ufficiale del Biscione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2021.