Sul tappeto rosso degli Mtv Europe Music Awards 2019, che quest’anno si sono svolti nella splendida cornice di Siviglia, in Spagna, c’era anche la “nostra” Elettra Lamborghini. L’ereditiera della nota casa automobilista per l’occasione ha scelto un abito azzurro con spacchi da capogiro e trasparenze strategiche. Sul red carpet si è messa in posa da vera diva ed è stata sommersa da una pioggia di flash. D’altronde i reporter spagnoli, i più numerosi all’evento, la conoscono bene. Lei nel paese iberico ha trovato la fama grazie al reality “Super Shore”.

Ma all’evento Elettra non è andata da sola. La 25enne di origini emiliane era in Spagna con il fidanzato Afrojack, che si è anche esibito durante lo show. Lui, vero nome Nick Van de Wall, 32enne olandese, è infatti un dj di fama internazionale che ha collaborato con i più grandi nomi della musica. La loro relazione dura ormai da oltre un anno e le cose sembrano andare alla grande.

Qualche tempo fa la Lamborghini si era sbilanciata, cantando le lodi della sua dolce metà. “Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale”, aveva detto.

Scritto da: la Redazione il 4/11/2019.