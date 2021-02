Elettra Lamborghini oscura il volto di Iconize nel suo documentario: ecco perché

Elettra Lamborghini censura Iconize dal suo documentario “Elettra (E il resto scompare)”, in onda su Discovery+. L’ereditiera oscura il volto l’ex amico, l’influencer Marco Ferrero, dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista sulla finta aggressione omofoba. Il viso del 29enne è ‘pixellato’ in una scena in cui la cantante balla con alcune amiche su uno yacht poco prima di andare a nozze.

La tv ed Elettra non perdonano Iconize, anzi, lo censurano. Presente in un frame tratto da un video postato su TikTok mentre danzava insieme a Elettra e le altre, Marco in tv viene ‘bannato’, tutto a causa di quello che è stato soprannominato il ‘surgelato gate’ sul web. Ferrero sul social e poi in tv lo scorso maggio aveva denunciato di essere stato picchiato da alcuni ragazzi in strada per il solo fatto di essere gay. Alla vicenda era stata data grande eco, poi però, le sue dichiarazioni erano state messe in dubbio da Dayane Mello, nella Casa del GF Vip. La brasiliana aveva svelato una confidenza di Soleil Sorgé: Iconize si era inventato tutto e provocato i lividi sul volto colpendosi da solo con una busta di surgelati.

Smascherato pubblicamente, Marco Ferrero poi ha ammesso tutta la verità: ha spiegato di aver organizzato la messinscena perché bisognoso di attenzioni in un periodo particolarmente doloroso. Si è persino beccato il Tapiro da Striscia la Notizia per lo scandalo…

A distanza di tempo nessuno lo perdona. Il ragazzo viene ‘oscurato’ ma non rimane in silenzio e replica a quella che ritiene “un’infamata”. “A questa cosa non sarei mai voluto arrivare. Ho provato fino all’ultimo a comunicare in modo privato, senza dover fare uscire articoli, insulti o infamate varie perché è una cosa che odio. L’odio incita altro odio. Io sono per fare le cose in maniera amichevole, sempre. Non ci sono riuscito, ci ho provato per mesi - dice parlando della Lamborghini - Mi dispiace ma non posso più chiamarla migliore amica. Gli amici ti stanno vicino quando fai una strronz*ta, un passo falso, quando fai un errore gli amici ti stanno vicino. Non fanno l’esatto opposto. Puoi non accettare un errore o non condividerlo, ma da lì ad arrivare a fare una cosa così brutta nei miei confronti c’è di mezzo un oceano”.

Iconize aggiunge: “La trovo una grande infamata, ecco che cosa penso. Trovo che sia una grande infamata e che non sia un comportamento da migliore amica. Arrivo anche a pensare che lo abbia fatto per marketing perché poteva non mettermi, poteva completamente omettermi dalla puntata, anche perché dura mezz’ora, quella clip dura due secondi ed è un TikTok che avevo fatto io. Quindi sono pure andati a recuperare un mio TikTok per sbattermi sopra un pixel e far vedere a tutti ‘guardate com’è bello Marco con il pixel in faccia’. Capite? Una cosa davvero infamante. Piuttosto non mi metti, invece sembra quasi fatto apposta per far sì che se ne parli ancora di più. Ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Io non ho rancori. Nel caso mi chiedesse scusa, accetterò le sue scuse perché si fa così”.

