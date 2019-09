Elettra Lamborghini, reduce dal red carpet del Festival di Venezia, durante la notte si è lasciata andare a un inaspettato sfogo. La 25enne su Instagram ha affermato di stare malissimo e ha confessato la sua più grande paura: "Io da quest’anno, non lo dico e cerco di non farlo notare ma ho sviluppato una paura per le persone atroce", ha raccontato la 25enne. "Soffro da matti, cerco di non farlo vedere. Sto malissimo ma sono sempre col sorriso", ha aggiunto.

La Lamborghini ha spiegato di provare questa paura atroce quando si trova da sola. Nello specifico in posti dove non si aspetta che le si avvicinino persone per chiederle di fare una foto insieme. Come quando si trova nei pressi della sua casa o va a trovare i suoi cavalli: "Questo succede, in psicologia, quando una persona viene toccata nella sua comfort zone", ha detto l'ereditiera.

Elettra ha deciso di spiegare questa situazione per rispondere a una signora che le ha scritto dopo averla vista nascondersi in uno stanzino. La donna in questione avrebbe voluto un autografo per sua figlia ma la cantante non ha potuto fare a meno di fuggire: "Non mi vergono a dire questa cosa - ha sottolineato la Lamborghini - perché mi è successa più volte". "Non siamo solo personaggi pubblici - ha concluso la cantante - abbiamo un cuore".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 3/9/2019.