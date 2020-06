Elettra Lamborghini pentita dei tattoo, inizia a rimuoverli: ecco perché

Elettra Lamborghini è pentita dei suoi tattoo. Inizia a rimuoverli partendo da quelli sulle braccia. E’ cresciuta e non li ama più tanto. Dà ragione al suo papà che le ripeteva di pensarci bene prima di farli, proprio perché se ne sarebbe pentita, come ora accade.

“Eccoci qui ragazzi - annuncia nelle sue IG Stories l’ereditiera e cantante pop - E’ arrivato il fatidico giorno in cui farò tirare via alcuni tatuaggi. Facciamo una prova perché alcuni potrebbero rimanere tutti bianchi nel cicatrizzare”. Si riferisce alle macchie sulla pelle, che, nonostante le sedute laser, potrebbero rimanere nel togliere i tattoo.

“No crema cicatrizzante”, aggiunge la bella 26enne, che parla con suoi fan e li informa delle sue intenzioni. “Fa malissimo ragazzi”, svela la regina del twerking. Elettra, dopo la seduta laser, commenta ancora: “La mia esperienza con il laser per rimuovere i tatuaggi: un male boia! Pensavo facesse molto meno male, in realtà fa più male che fare un tatuaggio”.

La Lamborghini chiarisce anche perché ha deciso di toglierli: “Li voglio togliere perché c’ho un’età. Uno è un pataccone, un altro è una ‘caga*a’ sui miei cani. Va beh, li amo, però… Non lo so, mi sono stufata di avere i tatuaggi sulle braccia. Pensateci bene prima di fare un tatuaggio. Il mio papà me lo diceva: ‘Elettra te ne penti, te ne penti’. E infatti…”.

Ne ha alcuni che le piacciono ancora, come quello sulla spalla, che mostra, e sul sedere. “Ma il resto assolutamente non necessario”, rivela ancora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/6/2020.