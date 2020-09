Elettra Lamborghini svela perché la sorella non era al matrimonio: tra loro...

Elettra Lamborghini svela perché la sorella non era al suo matrimonio con Afrojack sabato 26 settembre. Ginevra Lamborghini sul social ha scritto: “Avrei voluto esserci anche io”. Ma la 26enne ha le sue ragioni e le confessa a Chi.

“Eravamo in pochi, ma buoni (...). Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c’era, ha fatto parte della mia vita. Come Giusy Ferreri con la quale abbiamo cantato la nostra hit La Isla... è stato bellissimo! Bello tutto e tutti”, sottolinea l’ereditiera. Non aggiunge altro. Non fa nomi e non chiarisce ulteriormente il motivo per cui si è allontanata dalla sorella 28enne.

Elettra è stata accompagnata all'altare dal papà Tonino Lamborghini. Alle nozze presente anche il resto della famiglia: la mamma Luisa Peterlongo, il fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia, che sono state le sue testimoni. Unica assente Ginevra, che non è stata proprio invitata.

La cantante non vuole polemiche. E’ felice. Al settimanale confessa: “Nick è l’uomo della mia vita. Noi siamo già una famiglia e col tempo penseremo ad allargarla. Non adesso. Ora si riparte come sempre insieme, ma da marito e moglie. E poi l’emozione di un matrimonio non è paragonabile a nulla, a niente al mondo. Credevo che i concerti fossero il massimo di adrenalina nella vita e invece... il matrimonio è tutt’altro. Nick ti risposerei domani, sappilo!".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2020.