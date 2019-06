Elettra Lamborghini non è la donna spregiudicata che tutti pensano di conoscere. In realtà è ‘quasi’ un’educanda. L’ereditiera 25enne è la regina del twerking solo nei suoi video. Lo confessa a Vanity Fair. “Sono una persona normalissima”, sottolinea.

Ha 4 milioni e mezzo di follower su Instagram, il video del suo “Pem Pem” ha fatto boom su You Tube con 100 milioni di visualizzazioni. Elettra Lamborghini è famosa, anche per il suo essere sempre sempre disinibita e anticonformista. Invece è un’educanda. “Se non lavoro vado in giro struccata, più coperta. L’apparenza dei miei video non inganni. E comunque in Mala dico che ‘sono cattiva’, in quello di Pem Pem alla fine ballo e basta: non c’è malizia. Alla fine non faccio niente. La malizia sta nell’occhio di chi guarda”, spiega.

Vuole essere d’esempio per i fan, tanti anche sotto i 10 anni. “Sono una persona normalissima”, precisa Elettra Lamborghini. Ha ricevuto un’educazione “tradizionale”: “Ho sempre avuto moltissime regole, e anche oggi le seguo. Ai genitori dei bambini miei follower dico: meno male che seguono me e non altre zoccolo*e che ci sono in giro. Sono tutto fumo e zero arrosto”.

E’ una persona normalissima, nel privato è un’educanda. Elettra Lamborghini rivela: “Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna, non bevo alcol né l’ho mai bevuto, non ho mai fumato uno spinello, non mi drogo. Sono bravissima”. Vuole andare in Africa il prossimo dicembre con il compagno Afrojack, alias Nick van de Walt, dj e producer olandese, per aiutare chi ha bisogno e ha un sogno: "Vorrei adottare una bambina africana”. I due per vedersi prendono aerei per volare l’uno dall’altro: “Non riesce a stare senza di me per più di sei giorni”. Sono molto innamorati: “Sono molto serena, pensi che stiamo insieme da quasi un anno – un recordissimo per me – e non abbiamo mai litigato”. E’ la sua prima storia importante: “Ero single da molto tempo. Non è perché ho due tette e un sedere grosso che mi si deve giudicare ‘facile’”.

Elettra Lamborghini è molto diversa da come finora è voluta apparire. “Da giovane ero 'sborona'. Poi per fortuna, non sono una cretina, sono rimasta umile. Oggi non me ne frega più una mizzega, sono diventata molto più spirituale e ho trovato la felicità in altre cose - dice - Ho ritrovato il rapporto con Dio, ma preferisco non parlarne troppo”.

La cantante e giudice di The Voice conferma la sua bisessualità: “Assolutamente sì. Infatti Nick è una cosa a parte: stando con lui ho capito che non mi interessano tanto gli uomini, mi innamoro della persona, non del sesso”. Poi ammette di “stare bene nel mio minimal”: “Sto bene nel nulla. Ripeto: se fosse per me io mollerei tutto e andrei in Africa. Ho già fatto tutto e visto tutto nella vita, ho 25 anni ma mi sento vecchissima. La vita è fatta di aspettative: uno si immagina di voler arrivare a una cosa bella, una volta che ci sei dentro ti rendi conto che fa caga*e. Quindi vuoi tornare a spalare la mer*a dei cavalli, che forse è meglio”.