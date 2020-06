Elettra Lamborghini: 'Faccio rumore mentre mastico, dovrei operarmi alla mandibola ma...'

Elettra Lamborghini si definisce una “ruminante”. La famosa ereditiera 26enne dice: "Faccio rumore mentre mastico". Lo svela ai fan nelle sue IG Stories. Dovrebbe operarsi alla mandibola, ma ad andare sotto i ferri per questo suo problema in realtà non pensa proprio. Tra una pausa e l’altra dai preparativi per le nozze con Afrojack, la sensualissima cantante, regina del twerking, racconta tutto.

“Ragazzi questo è il mio più grande segreto - esordisce Elettra Lamborghini - Quando mastico faccio rumore. Purtroppo ho provato a toglierlo e non c’è modo: sentite qua”. L’artista mette del cibo in bocca e fa ascoltare ai follower il fastidioso rumore durante la masticazione. E' evidentissimo. “E’ terribile - scrive lei accompagnando la clip - e sembra dolorosissimo, ma io non sento nulla fortunatamente…però è molesto”.

“E niente - aggiunge Elettra - Stavo bevendo latte di soia con delle palline dentro, non pensavo facesse questo rumore sempre., pure quando prendo il latte, va beh… Ho fatto tirare via tutti i denti del giudizio per cercare di diminuirlo, ma niente. MI hanno detto che dovrei operarmi alla mandibola. Io ho detto: ‘No, grazie’. E poi non c’è neppure la certezza che vada via, per cui sono una ‘ruminate’, ecco…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/6/2020.