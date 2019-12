Elettra Lamborghini, 25 anni, si sposa. La cantante ha annunciato a sorpresa sui social che presto dirà di sì al suo Afrojack, il deejay di 32 anni. La proposta è arrivata proprio durante le vacanze natalizie.

"Il mio migliore amico - ha scritto su Instagram, mostrando l'anello di fidanzamento - mi ha chiesto di sposarlo. Si dice che quando incontri la persona giusta lo senti, io l’ho sentito subito che sarebbe stato per tutta la vita”. Uno scatto di loro due abbracciati e sorridenti, poi un dettaglio dell'anello di fidanzamento: così Elettra ha voluto annunciare le sue nozze imminenti. "E' la persona più dolce ed adorabile che ho incontrato nella mia vita, e l'unico uomo che possa davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande come il suo e che crede ancora nella famiglia e che è così simile a me", ha proseguito.

La nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini e il dj, al secolo Nick Van de Wall, sono apparsi insieme per la prima volta sul red carpet degli Mtv Ema 2018, ma hanno sempre tenuto la loro storia lontana dal clamore dei social. L'immagine con cui la 25enne annuncia il matrimonio imminente è una delle rarissime postate insieme al compagno.

Scritto da: La Redazione il 30/12/2019.