''Sono così fiera di te'': Elettra Lamborghini festeggia la sorella 26enne Lucrezia che si è laureata, foto

La cantante e conduttrice 31enne l’abbraccia raggiante: con loro anche la gemella di Lucrezia, Flaminia

“Bella dentro e fuori, intelligente, sensibile, educata. Ti auguro un sacco di soddisfazioni amore mio”

Sorride felice. Look casual, cappellino con visiera in testa, Elettra Lamborghini festeggia la sorella 26enne Lucrezia, che si è laureata. Nelle sue Storie social la cantante 31enne mostra le immagini che la immortalano con lei nel grande giorno e scrive: “Sono così fiera di te”.

''Sono così fiera di te'': Elettra Lamborghini festeggia la sorella 26enne Lucrezia che si è laureata

“Oggi il mio amore grande si è laureata. Sono così fiera di te”, scrive Elettra postando uno scatto in cui abbraccia raggiante Lucrezia. In un altro c’è la sorellina minore in tailleur blu e con in testa la corona d’alloro.

Bella dentro e fuori, intelligente, sensibile, educata. Ti auguro un sacco di soddisfazioni amore mio”, le scrive la 31enne

La cantante è attaccatissima alla ragazza

“Bella dentro e fuori, intelligente, sensibile, educata. Ti auguro un sacco di soddisfazioni amore mio”, sottolinea ancora l’artista. E aggiunge “I love you”.

Nella foto Lucrezia con la mamma, la sorella gemella Flaminia, il fratello maggiore Ferruccio. Manca Ginevra Lamborghini, 33 anni

Alla laurea di Lucrezia non possono mancare la sorella gemella Flaminia, i genitori, Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, il fidanzato della ragazza, Roberto Barbisan. C’è anche il fratellone maggiore di tutte, Ferruccio, 35 anni. Presenti pure le amiche. Manca la sorella Ginevra, 33 anni, che evidentemente, pur lavorando nell’azienda di famiglia, rimane distante da Elettra.