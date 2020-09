Elettra Lamborghini, la sorella non va al matrimonio! Non è stata invitata? Ecco cosa sappiamo

Elettra Lamborghini brinderà alle sue nozze con circa 100 invitati. Tra questi non ci sarà, a quanto pare, la sorella maggiore, Ginevra Lamborghini. La 28enne ha fatto sapere che lei al matrimonio non va. A precisa domanda nelle sue IG Stories scuote la testa e risponde: “No”.

Non è stata invitata? Al momento tutto tace. Al settimanale Chi Elettra, sbottonandosi sui testimoni delle nozze, ha rivelato: “Le mie sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia. Per Nick il suo migliore amico”. L’ereditiera 26enne ha fatto riferimento solo alle sorelle gemelle classe 1999. Non ha nominato neppure il fratello maggiore, Ferruccio, nato nel 1991 e pilota di motociclismo.

Tante le ipotesi sul ‘no’ di Ginevra Lamborghini. Il suo potrebbe essere forse uno scherzo, anche se nel far sapere che al matrimonio non va parrebbe molto seria. La sorella maggiore di Elettra ha studiato Scienze politiche e relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, si è trasferita poi all’Università di Bologna e laureata in Cultura e Tecnica del Fashion.

Ginevra ha lavorato a lungo nell’azienda di famiglia, occupandosi del settore creativo. Con il passare del tempo è stata la musica a prendere il sopravvento. E’ una cantante, proprio come Elettra: i suoi miti sono Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James e Alicia Keys. Il suo primo singolo pubblicato si intitola “Scorzese”.

La situazione non è affatto chiara, ma sembrerebbe non correre buon sangue tra le due. Ginevra all’apparenza sembrerebbe non voler approfondire, forse la ferita che avrebbe causato la sua defezione alle nozze fa male, anche perché saranno le altre due sorelle a fare da testimoni a Elettra…

La ragazza alla situazione, non facile sicuramente, dedica solo una storia sul social. Elettra non ne parla in pubblico. Potrebbe essere la gelosia ad aver causato tutto questo? Qualche attrito per l’azienda di famiglia? O la scelta di aver intrapreso entrambe la carriera di cantante? Tutte queste domande al momento rimangono senza una risposta…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2020.