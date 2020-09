Elettra Lamborghini si è sposata! Prima foto da moglie

Finalmente ha detto sì. Dopo mesi di preparativi Elettra Lamborghini ha messo la fede al dito. Oggi, sabato 26 settembre, ha giurato amore eterno ad Afrojack, il ragazzo che le fa battere il cuore da circa due anni. I due sono stati protagonisti di una cerimonia da favola sul Lago di Como, una location amatissima dal jet set di tutto il mondo (moltissimi gli invitati arrivati dal resto d’Europa e dagli Stati Uniti). Lei ha condiviso sul social uno scatto realizzato dopo essere diventata ufficialmente la Signora Van de Wall (il vero nome di lui è Nick Van de Wall). Nell’immagine appare con un abito da favola mentre guardo con occhi sognanti l’altissimo neo marito (è ben 2 metri e 8 centimetri, mentre lei 1 metro e 65).

Accanto allo scatto solo queste parole: “Nick & Elettra. 26.09.2020”. I festeggiamenti si sono svolti a Villa Balbiano, una residenza storica fronte lago. Circa 100 gli invitati (la lista iniziale è stata fortemente “sforbiciata” a causa del Covid, che non consente assembramento di persone), di cui molti arrivati dall’estero. Tanto che la cerimonia nuziale è stata officiata in inglese, in modo che potessero capire tutti, sposo compreso (che ancora non parla benissimo l’italiano).

Ad organizza il matrimonio il wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio. Fino all’ultimo Elettra lo ha fatto molto penare, arrivando a svegliarlo anche all’una e mezza di notte per comunicargli di non essere più convinta della scelta dell’abito. Lui ha avuto molta pazienza, Elettra come alcune future spose ha trascorso diverse settimane in prenda al panico, come ha raccontato lei stessa. "Non riesco a dormire, spero che non sia così ogni notte. Ho ansia da morire. Sono esaurita, non scherzo sto vivendo su una nuvola", aveva detto solo qualche settimana fa parlando dello stress dovuto ai preparativi del grande giorno.

Scritto da: la Redazione il 26/9/2020.