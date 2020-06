Elettra Lamborghini, lo stress per le nozze la fa dimagrire: 'Saranno 10 anni che non ho questo peso'

Elettra Lamborghini è stupefatta: lo stress per le nozze con Afrojack il prossimo settembre la fa dimagrire. “Saranno 10 anni che non ho questo peso”, racconta nelle sue IG Stories ai fan. Non riesce a crederci e non se ne fa una ragione.

La bella ereditiera 26enne è nel bel mezzo dei preparativi del matrimonio: ha già scelto la location e l’abito da sposa, consigliata da Enzo Miccio, popolarissimo wedding planner, che sta progettando dei fiori d’arancio favolosi per lei. Tutto questo, però, le provoca un po’ d’ansia: Elettra è molto dimagrita.

Elettra non ha rinunciato ad alcune golosità. “Ho ancora la prova del nove che ieri sera ho mangiato il gelato”, racconta ai follower, mostrando la tazza. “Non mi è mai successa una cosa del genere, che io dimagrissi”, sottolinea ancora. E aggiunge: “Non ero a questo peso da una decina di anni. Boh, non so cosa dire, sono basita francamente”.

La regina del twerking ci pensa un po’ su e poi chiarisce: “Sono arrivata alla conclusione che deve essere lo stress del mio matrimonio, però di solito quando sono stressata prendo peso…non lo so”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2020.