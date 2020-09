A 4 giorni dalle nozze Elettra Lamborghini sveglia di notte Enzo Miccio: ecco perché

Eletta Lamborghini a soli 4 giorni dalle nozze con Afrojack, all’anagrafe Nick Van de Wall, sveglia di notte Enzo Miccio. L’ereditiera è in piena “crisi esistenziale”, come racconta subito nelle sue IG Stories: vuole cambiare il suo abito da sposa.

Non le piace più. La ricca 26enne non desidera più indossare il vestito scelto per il matrimonio che si celebrerà il prossimo 26 settembre. Manda un messaggio al famoso wedding planner che sta organizzando i suoi fiori d’arancio e lui, per nulla sconvolto, accorre in suo aiuto.

Intervistata da Chi a proposito dell’abito da sposa aveva rivelato: “Al momento ne ho tre: quello da sposa, uno più classico l’altro pop, e uno post party per la festa per nulla banale, ma molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi. Vi lascerò a bocca aperta. Alla fine credo che ne sceglierò due”.

Elettra non è convinta. Nonostante le sue dichiarazioni, cambia idea. “Ragazzi dovete sapere che…”, esordisce nelle sue storie sul social. Poi si rivolge a Miccio e gli domanda: “A che ora ti ho mandato il messaggio?”. “All’una e mezza”, svela Enzo. “Ecco, all’una e mezza mi è venuta una crisi esistenziale: non so cosa mettere”. “A poche ore dal matrimonio Elettra Lamborghini cambierà il suo abito”, le fa immediatamente eco il wedding planner. La cantante sorride e ironicamente dice: “Disagio”…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2020.