''Sacrilegio!'': Elettra Lamborghini svela quella che giudica una vera e propria tragedia appena accaduta: ecco cos’è successo

La cantante si mette le mani in volto, provata e confessa il suo malessere: “Sto sudando”

L’artista bolognese 31enne ha avuto una dolorosissima disavventura mentre faceva la doccia

Per lei è una vera e propria “tragedia”, così scrive nelle sue Storie, appena accaduta. Si mostra con le mani in volto, affranta. Nelle Storie spiega cos’è successo. “Sacrilegio! Dopo 13 anni ho dovuto chiudere uno dei miei piercing al capezzolo”. In uno scatto mostra anche il gioiello che aveva nel ‘foro’ e che è stata costretta a togliere.

''Sacrilegio!'': Elettra Lamborghini svela quella che giudica una vera e propria tragedia appena accaduta

La 31enne, con asciugamano intorno al corpo e ai capelli, ai follower racconta la sua disavventura, dolorosa e traumatica, capitatale durante la doccia: “La dinamica è questa. Mi stavo facendo la doccia, ormai una settimana fa. Avevo al polso il braccialetto d'oro, il filo d'oro che tra l'altro è un regalo. Sbagliatissimo, perché mi sono presa dentro mille volte”. Il prezioso, infatti, si incastrava con i suoi piercing…

“Niente, raga. Faccio la doccia, mi strappo un capezzolo - prosegue Elettra - Mi strappo un capezzolo tanto così, mancava tanto così, e mi viene il capezzolo biforcuto”. Fa segno con le dita per far capire che bastava pochissimo e il danno sarebbe stato enorme.

La 31enne dopo 13 anni ha dovuto chiudere uno dei piercing al capezzolo

“Ho cercato in tutte le maniere, tutte le maniere, cioè mi sono fatta venire anche delle bolle perché ho messo lo scotch, di risanarlo cercando di spingerlo verso il fondo. Niente, sono dovuta arrivare a questa conclusione”, chiarisce. La Lamborghini ha dovuto decidere di rinunciare al piercing. Poi conclude: “Solo che quello è il piercing che fa più male in assoluto, vi giuro un incubo… Dovrò trovare qualcuno che me lo fa molto bene”. Non demorde, probabilmente lo vorrà nuovamente appena sara guarita.